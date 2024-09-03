На фронте за сутки уничтожены 1360 солдат РФ и 36 вражеских беспилотников, - ВСУ

Напомним, по данным ISW, за последние сутки Силы обороны частично восстановили позиции у Покровска в Донецкой области. Однако россияне пытаются давить возле Северска и Часового Яра.

В понедельник, 2 сентября, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате удара есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Также армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе есть погибший и пострадавшие.

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