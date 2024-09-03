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На фронте за сутки уничтожены 1360 солдат РФ и 36 вражеских беспилотников, - ВСУ

Фото: за сутки на фронте погибли около 1400 российских солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки со 2 на 3 сентября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 35 боевых бронированных машин и 18 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 618 960 (+1360) человек ликвидировано;
  • танков - 8611 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16 821 (+35) ед.;
  • артиллерийских систем - 17 664 (+18) ед.;
  • РСЗО - 1177 ед.;
  • средства ПВО - 940 ед.;
  • самолетов - 368 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 573 (+36) ед.;
  • крылатых ракет - 2578 (+21) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 972 (+47) ед.;
  • специальной техники - 3002 (+9) ед.

Напомним, по данным ISW, за последние сутки Силы обороны частично восстановили позиции у Покровска в Донецкой области. Однако россияне пытаются давить возле Северска и Часового Яра.

В понедельник, 2 сентября, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате удара есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Также армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе есть погибший и пострадавшие.

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