ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі через російський ракетний удар є загиблий та постраждалі

Дніпро, Понеділок 02 вересня 2024 23:19
UA EN RU
У Дніпрі через російський ракетний удар є загиблий та постраждалі Фото: у Дніпрі через ракетний обстріл є жертва (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Місто Дніпро сьогодні ввечері, 2 вересня, було атаковане російськими загарбниками із застосуванням ракетного озброєння. Через ворожу атаку відомо про загиблого та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник розповів, що з'явилася інформація, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Дніпру є загиблий та троє поранених.

"Співчуття рідним та близьким", - додав керівник ОВА.

Перед тим, близько пів на одинадцяту вечора, стало відомо про повітряну атаку по Дніпру. У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу балістики.

Як розповів глава Дніпропетровської ОВА, після вибуху в обласному центі було відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів міста.

Він додав, що вся інформація про наслідки удару по Дніпру буде пізніше.

У Дніпрі через російський ракетний удар є загиблий та постраждалі

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 серпня під час масованої атаки по Україні російські загарбники влучили по дачному кооперативу у Дніпровському районі. Через обстріл загинула одна людина.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару на початку липня у Дніпрі загинули 4 людини, а кількість постраждалих склала 34 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Ракетний удар
NEWS
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії