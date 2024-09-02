У Дніпрі через російський ракетний удар є загиблий та постраждалі

Місто Дніпро сьогодні ввечері, 2 вересня, було атаковане російськими загарбниками із застосуванням ракетного озброєння. Через ворожу атаку відомо про загиблого та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Чиновник розповів, що з'явилася інформація, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Дніпру є загиблий та троє поранених.

"Співчуття рідним та близьким", - додав керівник ОВА.

Перед тим, близько пів на одинадцяту вечора, стало відомо про повітряну атаку по Дніпру. У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу балістики.

Як розповів глава Дніпропетровської ОВА, після вибуху в обласному центі було відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів міста.

Він додав, що вся інформація про наслідки удару по Дніпру буде пізніше.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 серпня під час масованої атаки по Україні російські загарбники влучили по дачному кооперативу у Дніпровському районі. Через обстріл загинула одна людина.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару на початку липня у Дніпрі загинули 4 людини, а кількість постраждалих склала 34 осіб.