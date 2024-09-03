ЗСУ відновили позиції під Покровськом, ворог тисне біля Сіверська і Часового Яру: карти ISW

Українські захисники відновили раніше втрачені позиції на Покровському напрямку та, вірогідно, продовжують просування у Курській області. Також фіксуються просування російських загарбників на Сіверському напрямку, біля Часового Яру та Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що російські війська у Курській області відновили втрачені позиції поблизу Ольговки (на схід від Коренево), й експерти ISW оцінюють, що ЗСУ, ймовірно, відступили від поселення.

Російський "воєнкори" стверджував, що українські сили незначно просунулися поблизу Погребків і Малої Локні (обидва на північний захід від Суджі), і що війська РФ раніше залишили позиції в цих населених пунктах, щоб уникнути оточення.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ проводили штурмові дії поблизу Комарівки, Коренево, Ольговки, Крем'яного, Малої Локні, Черкаського Поріччя, Руського Поріччя, в районі Великого Солдатського і Мартинівки, а також біля Борків 1 і 2 вересня.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських понтонних переправах через річку Сейм у Глушковському районі.

Також повідомляється, що в Курській області діють армійський корпус Ленінградського військового округу, 11-та повітряно-десантна (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-а дивізія ВДВ) і чеченський спецназ "Ахмат", підрозділи російської "Дикої дивізії Донбасу".

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 2 вересня продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, але без просування.

Війська РФ продовжували наступати в районі Глибокого, Липців і поблизу Вовчанська 1 і 2 вересня.

Речник Харківського угруповання сил ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що окупанти посилили використання легкої та важкої бронетехніки на Харківському напрямку.

Також Саранцев розповів, що війська РФ найближчим часом перекинуть на Харківський напрямок невизначений чеченський підрозділ "Ахмат" для виконання функцій загороджувального підрозділу.

А 2 вересня Саранцев повідомив, що російські війська активізували застосування ударів тактичної авіації на Харківському напрямку після приблизно двотижневої паузи.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що 2 вересня війська РФ просунулися поблизу Сватового, але підтверджених змін на лінії фронту Куп’янськ - Сватове - Кремінна не було.

Російські загарбники вели наступальні дії в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Глушківки, Колісинківки, Стельмахівки, Берестового, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового та біля Торського 1 і 2 вересня.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на південний захід від Піщаного. Російське джерело розповідало, що путінські війська нібито зачистили південну околицю Синьківки, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що війська РФ просунулися в полі на північ від Білогорівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися вздовж залізничної колії поблизу Виїмки та в межах південної частини Переїзного, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські загарбники також продовжували атаки поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки 1 і 2 вересня.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 вересня, показують, що окупанти незначно просунулися в межах Жовтневого мікрорайону та в східній частині Калинівці.

Російський блогер стверджував, що війська РФ також просунулися на північно-східній околиці Калинівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ також продовжували атаки біля Майського, Маркового, Кліщіївки та Андріївки 1 і 2 вересня.

Повідомляється, що російські окупанти начебто просунулися в Торецьку 2 вересня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на південно-східну околицю Торецька, хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Бої тривали під Торецьком, біля Нелипівки, Романівки та Щербинівки 1 і 2 вересня.

Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов розповідав про захоплення Північного (на схід від Торецька), проте експерти ISW продовжують оцінювати, що війська РФ ще не просунулися до північно-східної частини Північного.

Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська.

Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції в південно-західній частині Новогродівки (на південний схід від Покровська), а в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти на Покровському напрямку зараз зосереджують удари біля Новогродівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ продовжують утримувати Маринівку (на південь від Новогродівки), що, на його думку, заважає окупантам просуватися на південь до Селидового.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що російські загарбники просунулися в північно-західній частині Михайлівки, а також у полях на захід від Миколаївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ захопили Лісівку, а кілька блогерів розповідали про початок наступу на Українськ (безпосередньо на захід від Лісівки), хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження російських військ у Лісівці.

Російські загарбники продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки 1 і 2 вересня, але змін на лінії фронту жодних не було.

Український оглядач Машовець зазначив, що ворожі підрозділи намагаються прорвати позиції ЗСУ в північно-західній Красногорівці, і припустив, що ці елементи можуть спробувати підтримати зусилля РФ на фланзі на південний схід від Покровська

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що загарбники просунулися до шахти Південнодонбаська (на схід від Вугледару).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися до ділянки траси Т-05-09 між Павлівкою та Пречистівкою (на захід від Вугледара), а один блогер розповідав, що війська РФ увійшли до Пречистівки.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська здійснили великий механізований штурм невизначеного ешелону на Пречистівку.

Також джерело в РФ припускало, що російські війська намагаються здійснити "рух у кліщі" на західному та північно-східному/сході фланги Вугледара, проте експерти ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Російські окупанти наступали біля Костянтинівки та Водяного, Вугледару та Пречистівки 1 і 2 вересня.

2 вересня російські загарбники продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти 1 і 2 вересня здійснили атаки на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 2 вересня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 1 і 2 вересня російські загарбники здійснили два штурми на невстановлених ділянках Херсонського напрямку.

У "Центрі національного спротиву" повідомили, що окупанти проводять рейди по 15-кілометровій "зоні відчуження" вздовж річки Дніпро в Херсонській області.

Видання "Крим Реалії" повідомило 2 вересня, що невідомі особи помітили поблизу Керчі та Керченського півострова в окупованому Криму військові вантажівки з номерними знаками 12-го управління Міноборони РФ, яке відповідає за зберігання, управління та обслуговування ядерної зброї.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ від 2 вересня щодо оперативної обстановки повідомлялося, що протягом доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, проте активність російських загарбників фіксується також на Курахівському та Времівському напрямках.