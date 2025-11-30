ua en ru
Політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

Неділя 30 листопада 2025 08:28
На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 29 листопада, на фронті зафіксовано 271 бойове зіткнення. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка Харківської області; Межова Дніпропетровської області; Слов’янськ Донецької області; Верхня Терса, Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Прилуки Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіабомб, здійснив 154 обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.
На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Оріхівському напрямку відбулося десять бойових зіткнень - противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На фронті за добу - понад 270 ворожих атак: оновлені карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 172 860 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1160 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 508 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки окупантів.

