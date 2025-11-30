На фронте за сутки - более 270 вражеских атак: обновленные карты боев

За прошедшие сутки, 29 ноября, на фронте зафиксировано 271 боевое столкновение. Больше всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 3813 обстрелов, в том числе 59 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Ковшаровка Харьковской области; Межевая Днепропетровской области; Славянск Донецкой области; Верхняя Терса, Железнодорожное, Гуляйполе, Терноватое, Прилуки Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиабомб, совершил 154 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов, Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного.



На Славянском направлении наши воины остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении произошло десять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.