На фронте за сутки - более 270 вражеских атак: обновленные карты боев
За прошедшие сутки, 29 ноября, на фронте зафиксировано 271 боевое столкновение. Больше всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 3813 обстрелов, в том числе 59 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дрона-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Ковшаровка Харьковской области; Межевая Днепропетровской области; Славянск Донецкой области; Верхняя Терса, Железнодорожное, Гуляйполе, Терноватое, Прилуки Запорожской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиабомб, совершил 154 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов, Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного.
На Славянском направлении наши воины остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.
На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.
На Ореховском направлении произошло десять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 172 860 военных.
В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1160 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 508 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 29 ракет и 49 единиц автомобильной техники оккупантов.