На фронті за добу 150 боїв та тисячі ударів дронами-камікадзе: вечірнє зведення Генштабу

На фронті за добу, станом на вечір 18 листопада, пройшло 150 зіткнень з ворогом. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ

Росіяни застосували за вказаний період проти українських підрозділів майже 2500 дронів-камікадзе. Ще сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, а також скинули 62 керовані авіабомби. Щодо кількості обстрілів позицій наших військових та населених пунктів, цифра доходить до 3000.

У вівторок Генштаб відзначив воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Щодо ситуації по напрямках:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 145 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку російські загарбники сім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано сім ворожих штурмів. Окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Ямполя та в напрямках Сіверська й Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 68 окупантів, із них 45 - безповоротно. Також українські воїни знешкодили 15 безпілотних літальних апаратів, два мотоцикли; уражено 12 укриттів для особового складу противника та два мотоцикли.

На Олександрівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське. Авіаударів зазнали Коломійці та Покровське.

На Гуляйпільському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилися Залізничне та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців. Придніпровське зазнало авіаудару противника.