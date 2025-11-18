На фронті за добу 150 боїв та тисячі ударів дронами-камікадзе: вечірнє зведення Генштабу
На фронті за добу, станом на вечір 18 листопада, пройшло 150 зіткнень з ворогом. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ
Росіяни застосували за вказаний період проти українських підрозділів майже 2500 дронів-камікадзе. Ще сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, а також скинули 62 керовані авіабомби. Щодо кількості обстрілів позицій наших військових та населених пунктів, цифра доходить до 3000.
У вівторок Генштаб відзначив воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
Щодо ситуації по напрямках:
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 145 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один - із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне. Один бій досі триває.
На Куп’янському напрямку агресор чотири рази проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку російські загарбники сім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.
На Слов’янському напрямку зафіксовано сім ворожих штурмів. Окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Ямполя та в напрямках Сіверська й Званівки.
На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки, отримав відсіч.
На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Один бій досі триває.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.
У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 68 окупантів, із них 45 - безповоротно. Також українські воїни знешкодили 15 безпілотних літальних апаратів, два мотоцикли; уражено 12 укриттів для особового складу противника та два мотоцикли.
На Олександрівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське. Авіаударів зазнали Коломійці та Покровське.
На Гуляйпільському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого. Два боєзіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилися Залізничне та Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців. Придніпровське зазнало авіаудару противника.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на ранок 18 листопада Генштаб відзвітував про втрати росіян у війні. РФ за вказаний період втратила майже тисячу солдатів, а також військову техніку: артилерійські системи, РСЗВ, дрони та один засіб ППО.
Також 16 листопада Генштаб повідомляв - ЗСУ провели біля Покровська пошуково-ударні дії, ворог зазнав значних втрат.