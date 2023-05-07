Frontex призупинив патрулювання літаків над Чорним морем через провокацію РФ

Нагадаємо, під час патрульного польоту гвардійського літака L410 Turbolet над Чорним морем стався інцидент за участю російського винищувача Су-35, який здійснив агресивні та небезпечні маневри.

Під час інциденту два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, які призначені для виконання завдань повітряної поліції, були готові втрутитися в інцидент у будь-який момент, проте в цьому не було потреби.

У Польщі ж назвали інцидент із винищувачем РФ спланованою провокацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.