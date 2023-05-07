Російський винищувач намагався завадити польоту польського літака над Чорним морем
Польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем неподалік повітряного простору Румунії був перехоплений російським винищувачем Су-35, який своїми маневрами створював високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні польським повітряним засобом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт міністерства оборони Румунії.
Зазначається, що повітряний інцидент стався у п'ятницю, 5 травня, вдень близько 13.20 за місцевим часом.
Літак Let L-410 Turbolet є універсальним, легким багатоцільовим двомоторним літаком для місцевих повітряних ліній.
"Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі Російської Федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та створювали серйозні труднощі в управлінні польськими літаками", - вказується в заяві відомства.
Після таких дій два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції, були попереджені Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в іспанській Торрехоні.
"Хоча чотири літаки були готові втрутитися будь-якої миті, в їхньому втручанні не було необхідності", - розповіли в румунському Міноборони.
Також у публікації повідомляють, що польський екіпаж діяв спокійно та професійно "в ситуації, безвідповідально створеній російським пілотом, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35".
Так, польський L410 Turbolet зміг благополучно приземлитися у районі аеропорту Михайла Когелнічана. Ніхто з членів екіпажу на борту польського літака у цьому інциденті не постраждав.
Румунська влада перебуває в контакті з Frontex та польською владою для розслідування всіх обставин цього інциденту.
"Зовсім неприйнятна агресивна поведінка, подібна до тієї, яку продемонстрував бойовий літак Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в Чорноморському басейні", - наголошують у Міноборони Румунії.
Також у військовому відомстві додали, що цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного підходу РФ у Чорному морі.
Нагадаємо, майже два місяці тому, 14 березня, російські винищувачі збили розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper США над Чорним морем.
Після інциденту американці почали запускати свої безпілотники на дальшій відстані від тимчасово окупованого РФ українського Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.