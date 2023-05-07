Frontex приостановил патрулирование самолетов над Черным морем из-за провокации РФ

Напомним, во время патрульного полета гвардейского самолета L410 Turbolet над Черным морем произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35, совершившего агрессивные и опасные маневры.

Во время инцидента два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были готовы вмешаться в инцидент в любой момент, однако в этом не было нужды.

В Польше же назвали инцидент с истребителем РФ спланированной провокацией.

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