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Фронт із Європи накриє Україну: де 11 листопада піде дощ і мокрий сніг

07:00 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фронт із Європи накриє Україну: де 11 листопада піде дощ і мокрий сніг Ілюстративне фото: яку погоду прогнозують синоптики 11 листопада (колаж РБК-Україна)
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Україною 11 листопада пройде атмосферний фронт із Західної Європи. Він принесе дощі, а в деяких областях навіть мокрий сніг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогнози Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні 11 листопада

Погоду в країні визначатиме фронт, який прийде із Західної Європи. У більшості областей буде нестійка погода з частими дощами.

Небо затягнуть хмари. Вночі дощі пройдуть майже скрізь, крім сходу. Вдень опади залишаться на Лівобережжі, а в західних і північних областях подекуди випаде мокрий сніг. На решті території значних опадів не буде.

Тиск спочатку різко падатиме. Вдень на Правобережжі за фронтом він почне слабко зростати.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 метрів за секунду. На Правобережжі він змінить напрямок на західний, а згодом на північно-західний.

Яка буде температура

Вночі та вдень термометри показуватимуть від 1 до 6° тепла. У західних і східних областях вночі місцями було від 1 до 3° морозу.

Найтепліше буде на півдні країни. Там вдень очікується від 8 до 13° тепла.

Фронт із Європи накриє Україну: де 11 листопада піде дощ і мокрий сніг
Фото: якою буде погода в Україні 11 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

У столиці та області буде хмарно. Вночі й уранці - помірні дощі, а вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний, потім західний, 7-12 метрів за секунду. По області вночі та вдень буде від 1 до 6° тепла, а в Києві - від 3 до 5° тепла.

Нагадаємо, метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповідала, що 11 листопада Україну перетинатиме фронт, пов'язаний із циклоном.

За її словами, опади йтимуть не одночасно, а поступово: спершу накриють захід, а вдень пройдуть через усю країну.

Також вона попереджала про короткочасне потепління в п'ятницю, 13 листопада.

У більшості областей очікується від +10 до +15°C, а на півдні до +19°C.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада погода була переважно сухою та прохолодною.

Найхолоднішу ніч прогнозували на заході, де було близько 0...-4°C.

Крім того, Діденко зазначала, що з вихідних, 14 та 15 листопада, температура знову почне знижуватися.

Вона наголошувала, що терміни похолодання в прогнозах постійно змінюються.

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