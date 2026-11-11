Фронт из Европы накроет Украину: где 11 ноября пойдет дождь и мокрый снег

Украина 11 ноября пройдет атмосферный фронт из Западной Европы. Он принесет дожди, а в некоторых областях даже мокрый снег

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогнозы Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 11 ноября

Погоду в стране будет определять пришедший из Западной Европы фронт. В большинстве областей будет неустойчивая погода с частыми дождями.

Небо затянут облака. Ночью пройдут почти везде, кроме востока. Днем осадки останутся на Левобережье, а в западных и северных областях местами выпадет мокрый снег. На остальной территории значительных осадков не будет.

Давление сначала будет резко падать. Днем на Правобережье за фронтом он станет слабо расти.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. На Правобережье он сменит направление на западное, а затем на северо-западное.

Какая будет температура

Ночью и днем термометры будут отображать от 1 до 6° тепла. В западных и восточных областях ночью местами было от 1 до 3° мороза.

Теплее всего будет на юге страны. Там днем ожидается от 8 до 13 тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 11 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В столице и области облачно. Ночью и утром – умеренные дожди, а днем без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, затем западный, 7-12 метров в секунду. По области ночью и днем будет от 1 до 6 тепла, а в Киеве - от 3 до 5 тепла.

Напомним, метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказывала, что 11 ноября Украину будет пересекать фронт, связанный с циклоном .

По ее словам, осадки будут идти не одновременно, а постепенно: сначала накроют мероприятие, а днем пройдут через всю страну.

Также она предупреждала о кратковременном потеплении в пятницу, 13 ноября.

В большинстве областей ожидается от +10 до +15°C, а на юге до +19°C.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября погода была преимущественно сухой и прохладной .

Холодную ночь прогнозировали на западе, где было около 0...-4°C.