Трюдо пообіцяв Трампу посилити прикордонний контроль, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв обраному президенту США Дональду Трампу посилити контроль над незахищеним спільним кордоном. Обіцянка була дана під час їхньої зустрічі у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство нагадує, що у п'ятницю Трюдо вилетів до Флориди, щоб повечеряти з Трампом. Візит відбувся після загрози новообраного президента США запровадити мита на канадський імпорт, якщо Оттава не перешкоджатиме мігрантам, а також наркотикам, які потрапляють до Америки. Оскільки Канада відправляє 75% всього експорту товарів та послуг у США, відповідно тарифи завдали б істотних збитків економіці.

У коментарі канадської мовної корпорації міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан, який сидів за столом із Трюдо і Трампом, повідомив, що вони обговорили додаткові заходи безпеки, які країна збирається запровадити.

"Ми збираємося розглянути можливість закупівлі, наприклад, додаткових безпілотників, додаткових поліцейських вертольотів, ми збираємося передислокувати персонал... ми вважаємо, що кордон у безпеці. Я думаю, важливо показати канадцям та американцям, що ми робимо видимі та потужні кроки, і саме це ми й збираємось зробити", - сказав він.

Також Леблан пообіцяв, що за вищевказаними планами країни надасть більш докладну інформацію в найближчі дні і тижні. У тому числі Канада продовжить стверджувати, що мита завдадуть збитків обом країнам, враховуючи, наскільки економіки двох країн взаємопов'язані.

"Я впевнений, що американці зрозуміють, що продовжувати діяти таким чином не в їхніх інтересах", - сказав він, охарактеризувавши зустріч за вечерею як дуже теплу та сердечну.

Трамп у свою чергу заявив у суботу, що обговорив питання кордону, торгівлі та енергетики на "дуже продуктивній" зустрічі з Трюдо.