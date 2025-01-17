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Фріланд офіційно оголосила, що побореться за посаду прем'єра Канади

Фото: кандидат на пост лідера Ліберальної партії Канади Христя Фріланд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Колишня міністерка фінансів і віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд офіційно оголосила про намір поборотися за посаду лідера Ліберальної партії. Якщо вона переможе, то автоматично замінить Джастіна Трюдо в кріслі прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Фріланд у соціальній мережі X.

Вона опублікувала лаконічну заяву про те, що "балотується, щоб боротися за Канаду".

"Офіційний старт кампанії - неділя", - зазначила вона.

Вона також додала, що настав час "поборотися за Канаду в той час, коли президент США Дональд Трамп загрожує нашій країні".

Хто така Христя Фріланд

Фріланд має українське коріння. Її мати Галина Хом'як народилася після Другої світової війни в таборі для біженців, а дід - Михайло Хом'як - був журналістом і політичним емігрантом. Батько Дональд Фріланд був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади.

Христя Фріланд починала журналістську кар'єру в Україні і працювала на Financial Times, The Washington Post та The Economist. З 1999 по 2001 рік Фріланд була заступником редактора канадської газети Globe and Mail, після чого обійняла посаду директора FT у США. У 2010 році Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters.

З 2013 року пішла в політику, виграла вибори і пройшла до парламенту Канади від Ліберальної партії. У листопаді 2015 року стала міністром міжнародної торгівлі Канади, у 2017 році очолила МЗС. У 2019 році стала заступником прем'єра Джастіна Трюдо, міністром міжурядових справ, а за рік очолила Мінфін.

Нагадаємо, 16 грудня Фріланд подала у відставку через незгоду з лінією Трюдо на тлі загрози тарифної війни з боку нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

Це стало одним з епізодів, який демонстрував падіння рівня підтримки Трюдо в Ліберальній партії, після чого на початку січня він оголосив про відставку з посади партійного лідера, але залишиться прем'єром, доки не оберуть нову особу.

Детальніше про політичні розклади в цій країні читайте в матеріалі "Зміна влади в Канаді: хто стане наступником Трюдо і що це означає для України".

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Прем'єр-міністрКанадаДжастін Трюдо