Фріланд офіційно оголосила, що побореться за посаду прем'єра Канади

Вона опублікувала лаконічну заяву про те, що "балотується, щоб боротися за Канаду".

"Офіційний старт кампанії - неділя", - зазначила вона.

Вона також додала, що настав час "поборотися за Канаду в той час, коли президент США Дональд Трамп загрожує нашій країні".

Хто така Христя Фріланд

Фріланд має українське коріння. Її мати Галина Хом'як народилася після Другої світової війни в таборі для біженців, а дід - Михайло Хом'як - був журналістом і політичним емігрантом. Батько Дональд Фріланд був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади.

Христя Фріланд починала журналістську кар'єру в Україні і працювала на Financial Times, The Washington Post та The Economist. З 1999 по 2001 рік Фріланд була заступником редактора канадської газети Globe and Mail, після чого обійняла посаду директора FT у США. У 2010 році Фріланд перейшла на посаду редактора в Thomson Reuters.

З 2013 року пішла в політику, виграла вибори і пройшла до парламенту Канади від Ліберальної партії. У листопаді 2015 року стала міністром міжнародної торгівлі Канади, у 2017 році очолила МЗС. У 2019 році стала заступником прем'єра Джастіна Трюдо, міністром міжурядових справ, а за рік очолила Мінфін.