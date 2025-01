Фриланд официально объявила, что поборется за пост премьера Канады

Она опубликовала лаконичное заявление о том, что "баллотируется, чтобы сражаться за Канаду".

"Официальный старт кампании - воскресенье", - отметила она.

Она также добавила, что пришло время "побороться за Канаду в то время, когда президент США Дональд Трамп угрожает нашей стране".

Кто такая Христя Фриланд

Фриланд имеет украинские корни. Ее мать Галина Хомяк родилась после Второй мировой войны в лагере для беженцев, а дед - Михаил Хомяк - был журналистом и политическим эмигрантом. Отец Дональд Фриланд был адвокатом и членом Либеральной партии Канады.

Христя Фриланд начинала журналистскую карьеру в Украине и работала на Financial Times, The Washington Post и The Economist. С 1999 по 2001 год Фриланд была заместителем редактора канадской газеты Globe and Mail, после чего заняла должность директора FT в США. В 2010 году Фриланд перешла на должность редактора в Thomson Reuters.

С 2013 года ушла в политику, выиграла выборы и прошла в парламент Канады от Либеральной партии. В ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады, в 2017 году возглавила МИД. В 2019 году стала заместителем премьера Джастина Трюдо, министром межправительственных дел, а через год возглавила Минфин.