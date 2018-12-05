Фриланд назвала "неприемлемой" агрессию РФ в Азовском море

Фото: Павел Климкин и Христя Фриланд (twitter.com/cafreeland)

Климкин и Фриланд встретились в штаб-квартире НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в штаб-квартире Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе обсудил со своим канадским коллегой Христей Фриланд агрессию России в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фриланд в Twitter.

Как отмечается, министры обсудили захват российскими спецслужбами украинских моряков и судов.

"В НАТО Павел Климкин и я сегодня продолжали обсуждать серьезную ситуацию в Азовском море, неприемлемую российскую агрессию и захват украинских моряков и судов, а также следующую конференцию по вопросам реформ в Украине, которую мы будем совместно организовать", - написала Фриланд.

Отметим, 4-5 декабря глава МИД Украины Павел Климкин принимает участие в мероприятиях на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, Верховная представительница Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини планирует обсудить с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиним и Сергеем Лавровым напряженность в регионе Черного и Азовского морей. Могерини проведет двусторонние встречи отдельно с Климкиним и Лавровым 6 декабря в Милане на министерской встрече ОБСЕ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки (США) будут акцентировать внимание на продолжающейся агрессии РФ против Украины в ходе заседания Совета министров ОБСЕ 6-7 декабря в Милане (Италия).