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Фріланд назвала "неприйнятною" агресію РФ у Азовському морі

Новини » Політика    05.12.2018 - 20:57
Фріланд назвала "неприйнятною" агресію РФ у Азовському морі
Фото: Павло Клімкін та Христя Фріланд (twitter.com/cafreeland)

Клімкін та Фріланд зустрілися у штаб-квартирі НАТО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Брюсселі обговорив із своєю канадською колегою Христею Фріланд агресію Росії в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фріланд у Twitter

Як зазначається, міністри обговорили захоплення російськими спецслужбами українських моряків та суден. 

"У НАТО Павло Клімкін та я продовжували сьогодні обговорювати серйозну ситуацію в Азовському морі, неприйнятну російську агресію та захоплення українських моряків та суден, а також наступну конференцію з питань реформ в Україні, яку ми будемо спільно організувати", - написала Фріланд. 

Зазначимо, 4-5 грудня глава МЗС України Павло Клімкін бере участь у заходах на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Фріланд назвала &quot;неприйнятною&quot; агресію РФ у Азовському моріНагадаємо, Верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні планує обговорити з міністрами закордонних справ України і Росії Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим напруженість в регіоні Чорного і Азовського морів. Могеріні проведе двосторонні зустрічі окремо з Клімкіним і Лавровим 6 грудня в Мілані на міністерській зустрічі ОБСЄ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки (США) будуть акцентувати увагу на триваючій агресії РФ проти України у ході засідання Ради міністрів ОБСЄ 6-7 грудня у Мілані (Італія).

 

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