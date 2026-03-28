Фридрих Мерц готовит масштабную сделку в оборонке ЕС: на кону миллиарды евро и судьба танков

Германия готовится к масштабной сделке в оборонном секторе, которая изменит баланс сил в европейском ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц официально намекнул на планы правительства выкупить значительную долю акций франко-немецкого танкового гиганта KNDS NV. Такой шаг должен усилить влияние Берлина на одну из ключевых оборонных компаний Европы.

Как сообщают журналисты Вloomberg, об этом лидер Германии заявил во время панельной дискуссии во Франкфурте, организованной изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Мерца, правительство уже дало распоряжение о приобретении пакета акций у немецкой семьи-совладельца оборонной компании. И хотя канцлер прямо не назвал KNDS, однако описание актива не оставляет сомнений, что речь идет о предприятии, специализирующемся на бронированной наземной технике, в котором Франция уже владеет 50% акций.

Основные факты о предстоящей сделке

Метод покупки: правительство планирует инвестировать через государственный банк KfW. Формат: акции будут приобретены в рамках будущего первичного публичного размещения (IPO) компании. Цель: обеспечить государственное влияние Германии в одном из ключевых оборонных предприятий Европы наравне с Францией.

В случае реализации плана правительство Германии может стать совладельцем крупной оборонной компании вместе с Францией. По словам Мерца, это позволит двум странам совместно контролировать важного европейского производителя, который специализируется, в частности, на бронированной наземной технике.

По данным источников, оценка KNDS при возможном размещении может составить около 25 млрд евро (примерно 28,8 млрд долларов). Компания KNDS, известная как производитель современных танков и бронетехники, планирует выход на биржи Франкфурта и Парижа уже в этом году.

Если правительство Германии приобретет долю в компании, это может стать одним из крупнейших государственных инвестиционных шагов Берлина в сфере оборонной промышленности за последние годы.

Решение немецкого правительства стать "якорным инвестором" свидетельствует о стратегическом значении KNDS для обороны ЕС. Это позволит Берлину и Парижу совместно владеть и управлять компанией, которая является фундаментом для будущих проектов европейской бронетехники.

Что это означает для безопасности Европы

Вхождение Германии в капитал KNDS - это сигнал о максимальной серьезности Берлина в вопросах перевооружения. Совместный контроль над производством танков (в частности разработкой будущей системы MGCS) укрепляет франко-германский оборонный союз и делает европейскую армию менее зависимой от частного капитала в критических секторах.

Сейчас банк KfW уже привлек JPMorgan для консультирования по этой потенциальной сделки, что подтверждает серьезность намерений правительства Фридриха Мерца.