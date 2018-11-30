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В ФРГ заявили о возможности введения блокады судов РФ с Азовского моря

Новости » Политика    30.11.2018 - 17:54
В ФРГ заявили о возможности введения блокады судов РФ с Азовского моря
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (flickr.com/bundesratdeutschland)

Кандидат на пост главы партии ХДС заявила о возможности введения блокады

Кандидат на пост главы партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения блокады для российских судов с Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Кандидат на пост главы партии Христианско-демократический союз ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр - заявила о возможности введения блокады для суден РФ с Азовского моря, которые будут направляться в порты ЕС и США, пока Кремль не разблокирует Керченский пролив", - сообщил он.

Напомним, "Большая семерка" осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли. 

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмаер призвал Россию немедленно освободить украинских моряков военных кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе.

Украина должна предоставить доказательства событий на Азовском море, которые завершились захватом украинских кораблей пограничниками России.

Кроме того, в Бундестаге правящая коалиция Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - единогласно проголосовала за заявление, которым жестко осудила атаку России в Керченском проливе. 

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