Германия призвала РФ освободить украинских моряков

Фото: Петер Альтмаер (kmu.gov.ua)

По словам Альтмаера, Россия должна освободить военные суда и вернуться к нормальным переговорам

Министр экономики Германии Петер Альтмаер призвал Россию немедленно освободить украинских моряков военных кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Альтмаера, Германия должна настаивать, чтобы после этого инцидента в Азовском море, Россия освободила военные суда и их команды и вернулась к нормальным переговорам".

В то же время министр экономики ФРГ отверг мнение о том, что поддержка Германией проекта газопровода "Северный поток-2", подрывает ее усилия в урегулировании и деэскалации напряжения между Украиной и РФ.

"Это два разных вопроса", - заявил Альтмаер.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.

Также сенаторы Соединенных Штатов Америки разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывает освободить всех украинских моряков.

28 ноября 2018 года вступил в силу закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине.

Согласно документу, военное положение вводится сроком на 30 дней и будет введен в следующих областях Украины: