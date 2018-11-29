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Германия призвала РФ освободить украинских моряков

Новости » Политика    29.11.2018 - 11:08
Германия призвала РФ освободить украинских моряков
Фото: Петер Альтмаер (kmu.gov.ua)

По словам Альтмаера, Россия должна освободить военные суда и вернуться к нормальным переговорам

Министр экономики Германии Петер Альтмаер призвал Россию немедленно освободить украинских моряков военных кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Альтмаера, Германия должна настаивать, чтобы после этого инцидента в Азовском море, Россия освободила военные суда и их команды и вернулась к нормальным переговорам".

В то же время министр экономики ФРГ отверг мнение о том, что поддержка Германией проекта газопровода "Северный поток-2", подрывает ее усилия в урегулировании и деэскалации напряжения между Украиной и РФ.

"Это два разных вопроса", - заявил Альтмаер.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.

Также сенаторы Соединенных Штатов Америки разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывает освободить всех украинских моряков.

28 ноября 2018 года вступил в силу закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине.

Согласно документу, военное положение вводится сроком на 30 дней и будет введен в следующих областях Украины:

  • Винницкая;
  • Луганска;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Черниговская;
  • Херсонская;
  • Донецка;
  • Запорожская;
  • внутренние воды Азово-Керченской акватории.
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