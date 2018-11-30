У ФРН заявили про можливість введення блокади судів РФ з Азовського моря

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (flickr.com/bundesratdeutschland)

Кандидат на посаду голови партії ХДС заявила про можливість введення блокади

Кандидат на посаду голови партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила про можливість введення блокади для російських суден з Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Кандидат на посаду голови партії Християнсько-демократичний союз ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр - заявила про можливість введення блокади для суден РФ з Азовського моря, які будуть направлятися в порти ЄС і США, поки Кремль не розблокує Керченську протоку", - повідомив він.

Нагадаємо, "Велика сімка" засудила дії Росії в Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі.

Раніше міністр економіки Німеччини Петер Альтмаер закликав Росію негайно звільнити українських моряків військових кораблів, захоплених Росією в Керченській протоці.

Україна повинна надати докази подій на Азовському морі, які завершилися захопленням українських кораблів прикордонниками Росії.

Крім того, у Бундестазі правляча коаліція Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - одноголосно проголосувала за заяву, якою жорстко засудила атаку Росії в Керченській протоці.