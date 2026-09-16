"Фрея" - це лише початок": Україна та ЄС створять спільну систему ППО

Очільниця Єврокомісії нагадала всім присутнім, що минулого тижня Брюссель вперше схвалив закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot для України.

Головне завдання наразі - зробити все можливе, щоб Київ отримав їх якомога швидше.

Ще одна важлива ціль, за словами фон дер Ляєн, - зменшити залежність України та ЄС від одного постачальника, тобто США.

На цьому тлі вона заявила про спільне бажання Брюсселя та Києва створити доступну модульну систему протиракетної оборони.

"В основі цієї співпраці - проєкт "Фрея". Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності", - пояснила фон дер Ляєн.

Окрім того, вона зауважила, що "Фрея" - "це лише початок".

"Потрібно зробити ще більше. Використовуючи залишки коштів SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими компаніями", - підсумувала фон дер Ляєн.