"Фрея" - это только начало": Украина и ЕС создадут общую систему ПВО

Глава Еврокомиссии напомнила всем присутствующим, что на прошлой неделе Брюссель впервые одобрил закупку американских ракет-перехватчиков Patriot для Украины.

Главная задача - сделать все возможное, чтобы Киев получил их как можно скорее.

Еще одна важная цель, по словам фон дер Ляен, - уменьшить зависимость Украины и ЕС от одного поставщика, то есть США.

На этом фоне она заявила о совместном желании Брюсселя и Киева создать доступную модульную систему противоракетной обороны.

"В основе этого сотрудничества - проект "Фрея". Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И конечно, наши значительные производственные мощности", - объяснила фон дер Ляен.

Кроме того, она отметила, что "Фрея" - "это только начало".

"Нужно сделать еще больше. Используя остатки средств SAFE, мы положим начало новой программе для совместных проектов с украинскими компаниями", - подытожила фон дер Ляен.