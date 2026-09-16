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"Фрея" - это только начало": Украина и ЕС создадут общую систему ПВО

11:58 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен (Getty Images)

Европейский Союз настроен существенно укрепить противовоздушную оборону Украины. Одно из главных решений предполагает создание общей системы ПВО на базе проекта "Фрея" (Freyja).

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении Евросоюза", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ютуб-канал ЕК.

Глава Еврокомиссии напомнила всем присутствующим, что на прошлой неделе Брюссель впервые одобрил закупку американских ракет-перехватчиков Patriot для Украины.

Главная задача - сделать все возможное, чтобы Киев получил их как можно скорее.

Еще одна важная цель, по словам фон дер Ляен, - уменьшить зависимость Украины и ЕС от одного поставщика, то есть США.

На этом фоне она заявила о совместном желании Брюсселя и Киева создать доступную модульную систему противоракетной обороны.

"В основе этого сотрудничества - проект "Фрея". Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И конечно, наши значительные производственные мощности", - объяснила фон дер Ляен.

Кроме того, она отметила, что "Фрея" - "это только начало".

"Нужно сделать еще больше. Используя остатки средств SAFE, мы положим начало новой программе для совместных проектов с украинскими компаниями", - подытожила фон дер Ляен.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский уже анонсировал испытания антибаллистической системы "Фрея".

Кроме того, выяснилось, что Fire Point намерена провести первый перехват баллистической ракеты до середины 2027 года.

Также стало известно, кто будет пытаться помешать реализации проекта "Фрея" и каким образом попытается это сделать.

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