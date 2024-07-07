Фрегат Греції запобіг атаці хуситів на судно в Аденській затоці

Хусити в Червоному морі

Нагадаємо, що після початку збройного конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАСом, що спалахнув 7 жовтня 2023 року, хусити націлилися на судноплавні шляхи Червоного моря.

Напади на кораблі змусили найбільші судноплавні компанії світу уникати цього району.

Однак ситуація в акваторії значно загострилась 19 листопада, коли в Червоному морі повстанці-хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader (британське судно, що експлуатується японською компанією) із 25 членами екіпажу на борту, серед міжнародного екіпажу були й українці.

На початку цього року Німеччина зголосилась відправити фрегат "Гессен" у Червоне море.

Зауважимо також, що вчора США знищили кораблі та радіолокаційну станцію хуситів у Червоному морі.

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