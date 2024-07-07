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Фрегат Греции предотвратил атаку хуситов на судно в Аденском заливе

Фото: греческий фрегат предотвратил атаку йеменских боевиков-хуситов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 июля, утром греческий фрегат "Псара" предотвратил атаку йеменских боевиков-хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

По данным издания, хуситы пытались атаковать судно с помощью беспилотников. Однако в ответ против четырех запущенных дронов экипаж греческого фрегата применил систему противодействия беспилотникам и свою пушку.

Два беспилотника были сбиты, еще два - исчезли.

Пока греческий фрегат продолжил выполнять свою миссию в обычном режиме.

 

 

Хусеть в Красном море

Напомним, что после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАСом, вспыхнувшим 7 октября 2023 года, хуситы нацелились на судоходные пути Красного моря.

Приступы на корабле заставили крупнейшие судоходные компании мира избегать этого района.

Однако ситуация в акватории значительно обострилась 19 ноября, когда в Красном море повстанцы-хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader (британское судно, эксплуатируемое японской компанией) с 25 членами экипажа на борту, среди международного экипажа были и украинцы.

В начале этого года Германия вызвалась отправить фрегат "Гессен" в Красное море.

Вчера США уничтожили корабли и радиолокационную станцию хуситов в Красном море.

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