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Німеччина відправить у Червоне море фрегат "Гессен" у рамках місії ЄС проти хусидів

Субота 13 січня 2024 15:34
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Німеччина відправить у Червоне море фрегат "Гессен" у рамках місії ЄС проти хусидів Фото: Німеччина відправить у Червоне море фрегат "Гессен" (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Євросоюз планує місію із забезпечення безпеки морського сполучення в Червоному морі від нападів хуситів. У її рамках Німеччина відправить фрегат "Гессен" у Червоне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

За даними видання, фрегат "Гессен" має вирушити в Червоне море 1 лютого.

Корабель оснащений системою радіолокаційної розвідки, здатною виявляти 1000 цілей одночасно, зенітними ракетами і має на борту бойові вертольоти.

Зовсім нещодавно фрегат провів шість місяців у Північному морі та Арктиці в рамках навчань НАТО і для стримування Росії.

Удар по Ємену

У ніч на 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в мережі.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

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