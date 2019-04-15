Французькі рятувальники не можуть зупинити пожежу в Нотр-Дам де Парі

Фото: пожежа в Нотр-Дам де Парі (AFP)

У МВС Франції заявили, що не впевнені в порятунку Собору

Французькі рятувальники вже кілька годин підрив намагаються загасити пожежу в Нотр-Дам де Парі, однак вони не впевнені, що їм це під силу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Під час екстрених зборів французькі пожежні служби заявили, що вони "не впевнені", чи можна зупинити вогонь в соборі Паризької Богоматері.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ заявив, що також "не впевнений" в тому, чи можна врятувати Нотр-Дам де Парі.

"Роки роботи знадобляться для відновлення собору Нотр-Дам, який постраждав від пожежі", - заявив президент Конференції єпископів Франції (CEF) Ерік де Мулен-Бофор.

Фото: пожежа в Нотр-Дам де Парі (AFP)

Нагадаємо, за даними паризьких рятувальників, пожежа в Нотр-Дам де Парі, що виникла в понеділок, 15 квітня, сталася, ймовірно, через реставраційні роботи. У ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м.

Через пожежу у Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль і повністю обвалився дах будівлі. Постраждалих нема.