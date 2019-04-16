Французские миллиардеры Пино выделили 100 млн евро на Нотр-Дам

На восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро. Об этом сообщает местная газета Le Figaro.

Отметим, семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежит аукционной дом Christie's, а также бренды модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

"Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил Франсуа-Анри Пино.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

По состоянию на утро 16 апреля почти полностью потушили пожар в Нотр-Дам де Пари.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.