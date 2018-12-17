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Французька поліція планує страйк через скорочення бюджету

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 20:46
Французька поліція планує страйк через скорочення бюджету
Іллюстративне фото (GettyImages)

У Франції законодавці мають намір затвердити скорочення бюджету на 62 млн євро

Французькa поліцейськa профспілка закликає правоохоронців сповільнити роботу на знак протесту проти скорочення бюджету національної поліції, який мають затвердити у понеділок, 17 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

У Франції законодавці мають намір затвердити скорочення бюджету на 62 млн євро. Французька профспілка закликає правоохоронців в знак протесту залишатись всередині своїх відділків і відповідати лише на екстрені дзвінки.

Профспілка попереджує про подальші страйки, якщо президент Еммануель Макрон "негайно не оголосить про план Маршалла для національної поліції".

Нагадаємо, в Парижі в ході акцій протестів минулої суботи затримали 179 осіб. 

У Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про більш високе число затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

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