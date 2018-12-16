Поліція Парижа затримала 179 учасників протестів

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

При цьому 144 осіб залишені під вартою

В Парижі в ході акцій протестів минулої суботи затримали 179 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що 144 осіб були залишені під вартою. Паризьке управління поліції уточнює, що в ході маніфестацій допомога медиків знадобилася не семи, а дев'яти постраждалим, повідомляє AFP.

Нагадаємо, у Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про більш високе число затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

Додамо, що кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 7 осіб.