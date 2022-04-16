Французская компания L'Occitane заявила о выходе с рынка России
Французская компания L'Occitane заявила о выходе с рынка России. Закрывает веб-сайт и магазины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo!news.
Компания заявила, что приняла это решение из-за эскалации боевых действий в Украине.
Еще на прошлой неделе сеть отмечала, что оставит свои магазины открытыми, чтобы не лишить свой персонал работы. Однако, некоторые покупатели начали критиковать компанию и призывали к бойкоту.
Напомним, РБК-Украина также писало, что в России прекратила работу финская сеть быстрого питания Hesburger.
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