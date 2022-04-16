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Французская компания L'Occitane заявила о выходе с рынка России

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 15:45
Французская компания L'Occitane заявила о выходе с рынка России Фото: французская компания l'occitane заявила о выходе с рынка России (L.Occitane.wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Французская компания L'Occitane заявила о выходе с рынка России. Закрывает веб-сайт и магазины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo!news.

Компания заявила, что приняла это решение из-за эскалации боевых действий в Украине.

Еще на прошлой неделе сеть отмечала, что оставит свои магазины открытыми, чтобы не лишить свой персонал работы. Однако, некоторые покупатели начали критиковать компанию и призывали к бойкоту.

Напомним, РБК-Украина также писало, что в России прекратила работу финская сеть быстрого питания Hesburger.

Война России против Украины длится пятьдесят два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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