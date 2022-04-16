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Французька компанія L'Occitane заявила про вихід з ринку Росії

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Субота 16 квітня 2022 15:45
Французька компанія L'Occitane заявила про вихід з ринку Росії Фото: французька компанія L'Occitane заявила про вихід з ринку Росії (L.Occitane.wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Французька компанія L'Occitane заявила про вихід з ринку Росії. Закриває веб-сайт та магазини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!news.

Компанія заявила, що прийняла це рішення через ескалацію бойових дій в Україні.

Ще минулого тижня мережа відзначала, що залишить свої магазини відкритими, аби не позбавити свій персонал роботи. Однак, деякі покупці почали критикувати компанію й закликали до бойкоту.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що в Росії припинила роботу фінська мережа швидкого харчування Hesburger.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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