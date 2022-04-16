Французька компанія L'Occitane заявила про вихід з ринку Росії
Французька компанія L'Occitane заявила про вихід з ринку Росії. Закриває веб-сайт та магазини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo!news.
Компанія заявила, що прийняла це рішення через ескалацію бойових дій в Україні.
Ще минулого тижня мережа відзначала, що залишить свої магазини відкритими, аби не позбавити свій персонал роботи. Однак, деякі покупці почали критикувати компанію й закликали до бойкоту.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що в Росії припинила роботу фінська мережа швидкого харчування Hesburger.
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