Финская сеть общепита Hesburger закрывает рестораны в России

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger закрывает все рестораны в России. Заведения будут закрыты в течение апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"Двери всех собственных ресторанов Hesburger будут закрыты в России в период с середины до конца апреля. Местным предпринимателям также было разослано уведомление о прекращении работы, информирующее их о том, что двери ресторанов должны быть немедленно закрыты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что опасения относительно безопасности персонала и юридические проблемы замедлили график закрытия ресторанов.