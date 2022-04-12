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Финская сеть общепита Hesburger закрывает рестораны в России

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Москва, Вторник 12 апреля 2022 14:46
Финская сеть общепита Hesburger закрывает рестораны в России Фото: Финская сеть общепита Hesburger закрывает рестораны в России (flickr.com/saulesmiestas)
Автор: Валерия Полищук

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger закрывает все рестораны в России. Заведения будут закрыты в течение апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Двери всех собственных ресторанов Hesburger будут закрыты в России в период с середины до конца апреля. Местным предпринимателям также было разослано уведомление о прекращении работы, информирующее их о том, что двери ресторанов должны быть немедленно закрыты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что опасения относительно безопасности персонала и юридические проблемы замедлили график закрытия ресторанов.

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