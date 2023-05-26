Французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії

Угода, схвалена місцевою владою, збереже 250 робочих місць, в основному на єдиному російському заводі Michelin у Давидовому, йдеться у повідомленні групи.

Michelin заявила, що переведення кожного співробітника в Power International Tyres неможливе, тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це "на гарних умовах".

Французька компанія присутня в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що зупиняє виробничу діяльність у Росії та експорт до країни після вторгнення Москви до України.

У квітні Michelin заявила, що припинення її діяльності в Росії призвело до 25-відсоткового зниження обсягів у першому кварталі цього року.