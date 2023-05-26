Французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії

Французький виробник шин Michelin заявив, що продає свою Російську шинну виробничу компанію (MRTMC) та Camso CIS у Росії компанії Power International Tyres, дистриб'ютору шин у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угода, схвалена місцевою владою, збереже 250 робочих місць, в основному на єдиному російському заводі Michelin у Давидовому, йдеться у повідомленні групи.
Michelin заявила, що переведення кожного співробітника в Power International Tyres неможливе, тому тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це "на гарних умовах".
Французька компанія присутня в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що зупиняє виробничу діяльність у Росії та експорт до країни після вторгнення Москви до України.
У квітні Michelin заявила, що припинення її діяльності в Росії призвело до 25-відсоткового зниження обсягів у першому кварталі цього року.
Зазначимо, у травні німецький виробник шин та автокомпонентів Continental продав завод під Калугою та залишив російський ринок.
Після російського вторгнення в Україну територію Росії залишили більшість провідних західних компаній. У той же час, деякі з французьких фірм продовжують свій бізнес. Серед них "Ашан", який навіть відриває нову мережу магазинів .
Масовий результат західних автовиробників призвів до того, що продаж нових автомобілів на території Росії за 2022 рік впав майже на 60%.
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