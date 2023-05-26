Французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России

Французский производитель шин Michelin заявил, что продает свою Российскую шинную производственную компанию (MRTMC) и Camso CIS в России компании Power International Tyres, дистрибьютору шин в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соглашение, одобренное местными властями, сохранит 250 рабочих мест, в основном на единственном российском заводе Michelin в Давыдово, говорится в сообщении группы.
Michelin заявила, что перевод каждого сотрудника в Power International Tyres невозможен, поэтому тем, кто желает покинуть компанию, будет разрешено сделать это "на хороших условиях".
Французская компания присутствует в России с 1997 года и стала первой международной шинной компанией, открывшей там собственное производство в 2004 году. В прошлом году она объявила, что приостанавливает производственную деятельность в России и экспорт в страну после вторжения Москвы в Украину.
В апреле Michelin заявила, что прекращение ее деятельности в России привело к 25-процентному снижению объемов в первом квартале этого года.
Отметим, в мае немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental продал завод под Калугой и покинул российский рынок.
После российского вторжения в Украину территорию России покинули большинство ведущих западных компаний. В то же время некоторые из французских фирм продолжают свой бизнес. Среди них "Ашан", который даже отрывает новую сеть магазинов.
Массовый исход западных автопрозводителей привел к тому, что продажи новых автомобилей на территории России за 2022 год упали почти на 60%.
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