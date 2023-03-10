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Продовжує ігнорувати війну. Auchan хоче подвоїти свою присутність у Росії

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Москва, П'ятниця 10 березня 2023 19:27
Продовжує ігнорувати війну. Auchan хоче подвоїти свою присутність у Росії Фото: Auchan хоче подвоїти свою присутність у Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Французька компанія Auchan розвиває свій бізнес у Росії, незважаючи на війну в Україні. Вона відкриє нову мережу магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, у новій мережі магазинів компанія планує продавати лише товари під власними торговими марками. Таким чином, Auchan подвоїть свою присутність РФ.

За інформацією Reuters, Auchan Retail Russia заявила, що новий магазин "Мій Ашан" пропонуватиме асортимент із приблизно 900 найменувань, 90% з яких складатимуть продукти харчування під власними торговими марками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національне агентство протидії корупції включило французьку корпорацію Ашан до переліку міжнародних спонсорів тероризму.

Також ми писали, що, згідно з розслідуванням The Insider, російський "Ашан" з початку війни постачає товари окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".

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