Німецький виробник шин Continental продав свої активи та покинув ринок у РФ
Німецький виробник шин і автокомпонентів Continental продав свій завод під Калугою та покинув російський ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Про закриття угоди з продажу бізнесу стало відомо сьогодні. Покупцем виступив російський холдинг S8 Capital. Ціна угоди не розголошується.
Зазначається, що підприємство відкрили в червні 2014 року під Калугою. Воно створило близько 1100 робочих місць. На заводі виробляли автомобільні шини та різні комплектуючі. У 2014 році Continental повідомляла, що інвестувала в завод 24 млн євро
Continental AG
Німецький виробник шин і автокомпонентів. Компанія займає 2-е місце в Європі та 4-е на світовому ринку з виробництва шин.
Заводи компанії розташовані в Німеччині, Бельгії, Чилі, Франції, Великій Британії, Португалії, Швеції, Люксембурзі, Чехії, Туреччині, Іспанії та США. Continental у 2005 році виготовила 10,6 млн шин для легкових автомобілів і 6,7 млн - для вантажних.
Нагадаємо, що німецька страхова компанія Allianz завершила операцію з продажу своїх активів у Росії. Наразі ними володіє місцева фірма "Інтерхолдинг".
Власник "Яндекса" планує продати свої активи у РФ і вже отримав низку заявок від місцевих олігархів. Активи оцінюються приблизно у 14 мільярдів доларів.
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