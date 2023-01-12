Продажі автомобілів на території РФ завдяки санкціям за рік обвалилися на 60%
Продажі автомобілів у Росії впали на 58,8% у 2022 році. За даними Асоціації європейського бізнесу, продажі у грудні знизилися на 50,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані АЄБ.
Російська автомобільна промисловість стала одним із найбільш постраждалих секторів економіки РФ через західні санкції, введені після вторгнення Москви в Україну в лютому.
Вторгнення Москви до України 24 лютого спровокувало масовий відтік корпорацій із Росії. Територію держави агресора залишили всі провідні світові виробники, які продали свої заводи з великими збитками та закрили представництва.
На території Росії вирішили конфіскувати підприємства французької корпорації Renault, яка призупинила свою діяльність після вторгнення в Україну. На московському заводі замість автомобілів під брендами Renault та Nissan випускають китайські "москвичі".