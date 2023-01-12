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Продажі автомобілів на території РФ завдяки санкціям за рік обвалилися на 60%

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Москва, Четвер 12 січня 2023 12:24
Продажі автомобілів на території РФ завдяки санкціям за рік обвалилися на 60% Фото: продаж автомобілів в Росії впав на 60% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Продажі автомобілів у Росії впали на 58,8% у 2022 році. За даними Асоціації європейського бізнесу, продажі у грудні знизилися на 50,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані АЄБ.

Російська автомобільна промисловість стала одним із найбільш постраждалих секторів економіки РФ через західні санкції, введені після вторгнення Москви в Україну в лютому.

Вторгнення Москви до України 24 лютого спровокувало масовий відтік корпорацій із Росії. Територію держави агресора залишили всі провідні світові виробники, які продали свої заводи з великими збитками та закрили представництва.

На території Росії вирішили конфіскувати підприємства французької корпорації Renault, яка призупинила свою діяльність після вторгнення в Україну. На московському заводі замість автомобілів під брендами Renault та Nissan випускають китайські "москвичі".

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Російська Федерація Автомобільний ринок
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