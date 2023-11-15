Французький суд видав ордер на арешт сирійського диктатора Асада, - ЗМІ

Колегія суддів у Франції видала ордер на арешт сирійського диктатора Башара Асада. Це пов'язано з його причетністю до атак із застосуванням хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

"У вівторок, 14 листопада, французькі слідчі судді видали ордери на арешт Башара Асада і трьох інших високопосадовців режиму в Сирії через їхню причетність до атак із застосуванням хімічної зброї, скоєних у Сирії 2013 року", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що правоохоронці Франції кваліфікують це як співучасть у злочинах проти людяності та співучасть у воєнних злочинах.

Це рішення є частиною судового розслідування, що проводиться спеціалізованим відділом зі злочинів проти людяності, воєнних злочинів і правопорушень Паризького суду.

Розслідування було розпочато після скарги, поданої в березні 2021 року Сирійським центром ЗМІ та свободи слова (SCM) і сирійськими жертвами. Кілька правозахисних неурядових організацій ("Сирійський архів", "Правова ініціатива відкритого суспільства" і "Захисники громадянських прав") також до цього приєдналися, а також стали членами Асоціації жертв хімічної зброї.

Хто ще став об'єктом розслідування

Видання пише, що ордери на арешт спрямовані проти:

сирійського диктатора Башара аль-Асада;

його брата Махера аль-Асада як командувача 4-ї танкової дивізії;

генерала Гасана Аббаса - директора філії 450 Центру досліджень і наукових досліджень (CERS);

генерала Басам ель-Хасан - глава служби безпеки і офіцер зв'язку між президентським палацом і CERS.

Судове розслідування стосується двох хімічних атак, здійснених у серпні 2013 року. Перша, 5 серпня, була націлена на міста Адра і Дума, на схід від столиці Дамаска. Тоді могли постраждати близько 400 людей.

Другий напад, що стався 21 серпня 2013 року, виявився набагато смертоноснішим. Рано вранці ракети із зарином були націлені на район Східної Гути на схід від Дамаска. Видання пише, що жертвами атаки могли стати 1000 людей.

Башар Хафез аль-Асад

Сирійський державний і політичний діяч, чинний президент Сирії з 17 липня 2000 року, верховний головнокомандувач збройними силами Сирії і секретар сирійського регіонального відділення партії Баас з 24 червня 2000 року.

За твердженням ФБР, принаймні 10 європейських громадян, затриманих під час громадянської війни в Сирії, зазнали тортур з боку режиму Асада.

У березні 2015 року організація "Лікарі за права людини" опублікувала доповідь, у якій стверджується, що режим Асада несе відповідальність за більшість із 600 загиблих від початку громадянської війни в Сирії медичних працівників - 88 % зареєстрованих атак на лікарні і 97 % убивств медичних працівників були віднесені до сил Асада.

Сирія та її позиція щодо війни РФ проти України

У березні повідомлялося, що Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив про підтримку РФ у війні проти України.

Навесні минулого року ГУР Міноборони України заявляло, що режим Асада вирішив допомогти Росії живою силою у військовому вторгненні в Україну. Сирійська влада взяла за мету відправити в регіон 40 тисяч найманців.