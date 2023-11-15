Французский суд выдал ордер на арест сирийского диктатора Асада, - СМИ

Коллегия судей во Франции выдала ордер на арест сирийского диктатора Башара Асада. Это связано с его причастностью к атакам с применением химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

"Во вторник, 14 ноября, французские следственные судьи выдали ордера на арест Башара Асада и трех других высокопоставленных чиновников режима в Сирии из-за их причастности к атакам с применением химического оружия, совершенных в Сирии в 2013 году", - говорится в материале.

Издание пишет, что правоохранители Франции квалифицируют это как соучастие в преступлениях против человечности и соучастие в военных преступлениях.

Это решение является частью судебного расследования, проводимого специализированным отделом по преступлениям против человечности, военных преступлений и правонарушений Парижского суда.

Расследование было начато после жалобы, поданной в марте 2021 года Сирийским центром СМИ и свободы слова (SCM) и сирийскими жертвами. Несколько правозащитных неправительственных организаций ("Сирийский архив", "Правовая инициатива открытого общества" и "Защитники гражданских прав") также к этому присоединились, а также стали членами Ассоциации жертв химического оружия.

Кто еще стал объектом расследования

Издание пишет, что ордера на арест направлены против:

сирийского диктатора Башара аль-Асада;

его брата Махера аль-Асада как командующего 4-й танковой дивизии;

генерала Гасана Аббаса - директора филиала 450 Центра исследований и научных исследований (CERS);

генерала Басам эль-Хасан - глава службы безопасности и офицер связи между президентским дворцом и CERS.

Судебное расследование касается двух химических атак, совершенных в августе 2013 года. Первая, 5 августа, была нацелена на города Адра и Дума, к востоку от столицы Дамаска. Тогда могли пострадать около 400 человек.

Второе нападение, произошедшее 21 августа 2013 года, оказалось гораздо более смертоносным. Рано утром ракеты с зарином были нацелены на район Восточной Гуты к востоку от Дамаска. Издание пишет, что жертвами атаки могли стать 1000 человек.

Башар Хафез аль-Асад

Сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооруженными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года.

По утверждению ФБР, по крайней мере 10 европейских граждан, задержанных во время гражданской войны в Сирии, подверглись пыткам со стороны режима Асада.

В марте 2015 года организация "Врачи за права человека" опубликовала доклад, в котором утверждается, что режим Асада несет ответственность за большинство из 600 погибших с начала гражданской войны в Сирии медицинских работников - 88 % зарегистрированных атак на больницы и 97 % убийств медицинских работников были отнесены к силам Асада.

Сирия и ее позиция по войне РФ против Украины

В марте сообщалось, что Башар Асад встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил о поддержке РФ в войне против Украины.

Весной прошлого года ГУР Минобороны Украины заявляло, что режим Асада решил помочь России живой силой в военном вторжении в Украину. Сирийские власти взяли цель отправить в регион 40 тысяч наемников.