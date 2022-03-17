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Асад пообещал РФ 40 тысяч боевиков для войны с Украиной, – разведка

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 13:18
Асад пообещал РФ 40 тысяч боевиков для войны с Украиной, – разведка Фото: Башар Асад (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Сирии Башар аль-Асад решил помочь России живой силой в военном вторжении в Украину. Сирийские власти взяли за цель отправить в регион 40 тысяч наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

Украинские разведчики узнали, что в ближайшее время запланировали перемещение из Сирии в Беларусь и РФ вооружения, военную технику и другие ресурсы. Они призваны материально обеспечить русские оккупационные войска в Украине.

Сирийский президент пообещал предоставить в распоряжение российских вооруженных сил 40 тысяч боевиков для войны против Украины. Наемникам обещают, что они будут выполнять только полицейские функции на оккупированных территориях. Но недавние слухи о непосредственном участии в боях против ВСУ взорвали боевой дух сирийцев.

"К тому же, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно повлияло на морально-психологическое состояние других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях", – говорится в сообщении Главного управления разведки.

Среди боевиков участились случаи самоувечья, чтобы избежать опрокидывания в Украину. Другие же наемники надеются прибегнуть к дезертирству на украинской территории и нелегально мигрировать в ЕС.

Напомним, что российское вторжение в Украину нанесло удар по мировой экономике и приведет к росту инфляции.

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