Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики, - Тімченко

Розвиток української енергосистеми відкриває великі можливості для французьких компаній.
Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на зустрічі з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром.
Тімченко наголосив, що в умовах постійних обстрілів РФ енергосистеми України, підтримка Франції ніколи не була такою важливою.
Минулого тижня очільник ДТЕК зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром. Під час зустрічі вони обговорили подальше зміцнення співпраці України та Франції.
"Я наголосив, що український ринок також є великою можливістю для провідних французьких компаній світу, оскільки набирає обертів завдання побудови потужнішої та чистішої енергетичної системи для України", - підкреслив Тімченко.
Він зауважив, що ДТЕК шукає всі можливості для розширення партнерств у розвитку відновлювальної генерації та систем накопичення енергії.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.
Нагадаємо, Максим Тімченко також заявляв, що Україна має потенціал стати ключовим експортером чистої енергії до ЄС. Причому країна має унікальні переваги в цьому контексті.