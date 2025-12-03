UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики, - Тімченко

Фото: зустріч очільника ДТЕК Максима Тімченка з послом Франції Гаелем Вейсьєром (linkedin.com/maxim-timchenko
Автор: Сергій Новіков

Розвиток української енергосистеми відкриває великі можливості для французьких компаній.

Як пише РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на зустрічі з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром.

Тімченко наголосив, що в умовах постійних обстрілів РФ енергосистеми України, підтримка Франції ніколи не була такою важливою.

Минулого тижня очільник ДТЕК зустрівся з послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром. Під час зустрічі вони обговорили подальше зміцнення співпраці України та Франції.

"Я наголосив, що український ринок також є великою можливістю для провідних французьких компаній світу, оскільки набирає обертів завдання побудови потужнішої та чистішої енергетичної системи для України", - підкреслив Тімченко.

Він зауважив, що ДТЕК шукає всі можливості для розширення партнерств у розвитку відновлювальної генерації та систем накопичення енергії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

Нагадаємо, Максим Тімченко також заявляв, що Україна має потенціал стати ключовим експортером чистої енергії до ЄС. Причому країна має унікальні переваги в цьому контексті.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКРінат АхметовФранціяЕнергетики