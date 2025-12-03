Французские компании имеют значительные возможности в развитии энергетики Украины - Тимченко

Развитие украинской энергосистемы открывает большие возможности для французских компаний.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на встрече с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером.
Тимченко подчеркнул, что в условиях постоянных обстрелов РФ энергосистемы Украины, поддержка Франции никогда не была столь важна.
На прошлой неделе глава ДТЭК встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером. В ходе встречи они обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества Украины и Франции.
"Я подчеркнул, что украинский рынок также является большой возможностью для ведущих французских компаний мира, поскольку набирает обороты задача построения более мощной и чистой энергетической системы для Украины", - заявил Тимченко.
Он отметил, что ДТЭК ищет все возможности для расширения партнерств в развитии восстановительной генерации и систем накопления энергии.
Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.
Напомним, Максим Тимченко также заявлял, что у Украины есть потенциал стать ключевым экспортером чистой энергии в ЕС. Причем у страны есть уникальные преимущества в этом контексте.