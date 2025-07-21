Французькі компанії готові розпочати виготовлення дронів в Україні, - Зеленський

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.

Крім того, французькі автовиробник та оборонний завод будуть спільно виробляти дрони на території України. Дрони будуть постачатися не лише українським військовим, а й французькій армії.

Також стало відомо, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

До того ж Міністерство оборони Румунії планує домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників, які потім планують продавати й іншим європейським країнам.

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