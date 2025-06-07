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Автомобільна та оборонна компанії Франції вироблятимуть дрони в Україні

Париж, Субота 07 червня 2025 11:27
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Автомобільна та оборонна компанії Франції вироблятимуть дрони в Україні Фото: Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Французькі автовиробник та оборонний завод будуть спільно виробляти дрони на території України. Дрони будуть постачатися не лише українським військовим, а й французькій армії.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Ми розпочнемо абсолютно безпрецедентне партнерство, де велика компанія-виробник французьких автомобілів – я не називаю імені, бо це має оголосити вона сама – об'єднається з французьким оборонним заводом, щоб оснастити виробничі лінії в Україні для спроможності виробляти дрони", - сказав міністр.

Він не уточнив, який саме тип дронів будуть виготовляти ці компанії, але додав, що їх отримає і французька армія, щоб "постійно мати підготовку, яка відповідає реаліям". Крім того, українські військові зі свого боку нададуть французам свій досвіт використання дронів у війні.

За словами Лекорню, на виробничих лініях в Україні працюватимуть українці, адже вони "кращі за французів у здатності розробляти дрони, а головне – у формуванні доктрини, яка їх супроводжує".

Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умєров запропонував Франції спільного виробляти зброю для потреб Сил оборони. Про це він говорив з французьким колегою у Брюсселі.

Спільне виробництво зброї обговорювала Україна з партнерами і під час останнього засідання "Рамштайну". Уже навіть є певні кроки з боку партнерів, розповідав міністр Умєров.

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