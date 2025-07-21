Французские компании готовы начать изготовление дронов в Украине, - Зеленский

Производство дронов в Украине

Напомним, недавно украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems.

Кроме того, французские автопроизводитель и оборонный завод будут совместно производить дроны на территории Украины. Дроны будут поставляться не только украинским военным, но и французской армии.

Также стало известно, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

К тому же Министерство обороны Румынии планирует договориться с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые затем планируют продавать и другим европейским странам.

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