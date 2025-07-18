ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Румунія хоче разом з Україною виробляти дрони, - ЗМІ

П'ятниця 18 липня 2025 11:38
UA EN RU
Румунія хоче разом з Україною виробляти дрони, - ЗМІ Фото: Румунія хоче разом з Україною виробляти дрони (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністерство оборони Румунії планує домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників, які потім планують продавати й іншим європейським країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як пише видання, ідея полягає в тому, що Румунія оплатить деталі безпілотників, розроблені українськими спеціалістами на основі бойового досвіду останніх років.

Наступним етапом стане інвестування у завод у Румунії, ймовірно в Брашові, де румуни та українці разом будуть виробляти безпілотники.

Більша частина виробленої техніки надійде до румунської армії, а решту планують продавати іншим країнам Європи. Аналогічні проєкти Україна вже підписала з Данією та Норвегією.

Міністр національної оборони Румунії найближчим часом зустрінеться зі своїм українським колегою та київськими чиновниками для обговорення деталей угоди.

У видання наголошують, що головною складністю у реалізації проєкту є нестача фінансування в Румунії, тому початок виробництва відкладено, ймовірно, на 2026 рік, коли буде прийнятий новий військовий бюджет.

Виробництво дронів

Нагадаємо, українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.

Крім того, французькі автовиробник та оборонний завод будуть спільно виробляти дрони на території України. Дрони будуть постачатися не лише українським військовим, а й французькій армії.

Також стало відомо, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Війна в Україні Дрони
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні