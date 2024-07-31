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Француженка Богран виграла багатостраждальний триатлон із плаванням у Сені на Олімпіаді

Париж, Середа 31 липня 2024 11:46
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Француженка Богран виграла багатостраждальний триатлон із плаванням у Сені на Олімпіаді Фото: Кассандра Богран принесла "золото" збірній Франції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Французька триатлоністка Кассандра Богран тріумфувала в олімпійських змаганнях у плаванні на відкритій воді, велоспорті та бігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

27-річна атлетка перемогла в олімпійському триборстві. Вона подолала дистанцію за 1:54:55 години.

Після першого виду програми – плавання на відкритій воді в Сені – Богран опинилася на 6-й позиції. Після велосипедного заїзду опустилася на 8-ме місце. Утім, зуміла компенсувати все відставання на біговому етапі.

Натомість швейцарка Жюлі Деррон опустилася з першої сходинки після велозаїзду на друге. Зате піднялася на третє місце за підсумками бігу британка Бет Поттер. Вона була п'ятою після плавання і шостою – після велоетапу.

Бермудка Флора Даффі виграла заплив у Сені, але в підсумку посіла лише 5-те місце. Українські спортсменки в цій дисципліні не змагалися.

Олімпіада-2024, триатлон, жінки:

  1. Кассандра Богран (Франція)
  2. Жюлі Деррон (Швейцарія) – +0:00:06
  3. Бет Поттер (Сполучене Королівство) – +0:00:15

Оргкомітет вимушено переніс чоловічий триатлон на 31 липня. Причиною стало погіршення стану води в Сені після дощових вихідних. Очищення водної артерії Парижа для змагань було одним із пріоритетів місцевої влади.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.

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