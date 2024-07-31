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Француженка Богран выиграла многострадальный триатлон с плаванием в Сене на Олимпиаде

Париж, Среда 31 июля 2024 11:46
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Француженка Богран выиграла многострадальный триатлон с плаванием в Сене на Олимпиаде Фото: Кассандра Богран принесла "золото" сборной Франции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французская триатлонистка Кассандра Богран триумфовала в олимпийских соревнованиях по плаванию на открытой воде, велоспорте и беге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

27-летняя атлетка победила в олимпийском троеборье. Она преодолела дистанцию за 1:54:55 часов.

После первого вида программы – плавания на открытой воде в Сене – Богран оказалась на 6-й позиции. После велосипедного заезда опустилась на 8-е место. Впрочем, сумела компенсировать все отставание на беговом этапе.

В свою очередь швейцарка Жюли Деррон опустилась с первой строчки после велозаезда на второе. Зато поднялась на третье место по итогам бега британка Бэт Поттер. Она была пятой после плавания и шестой – после велоэтапа.

Бермудка Флора Даффи выиграла заплыв в Сене, но в итоге заняла лишь 5-е место. Украинские спортсменки в этой дисциплине не соревновались.

Олимпиада-2024, триатлон, женщины:

  1. Кассандра Богран (Франция)
  2. Жюли Деррон (Швейцария) – +0:00:06
  3. Бэт Поттер (Соединенное Королевство) – +0:00:15

Оргкомитет вынужденно перенес мужской триатлон на 31 июля. Причиной послужило ухудшение состояния воды в Сене после дождливых выходных. Очистка водной артерии Парижа для соревнований была одним из приоритетов местных властей.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

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