У Франції заявили, що тепер Європа відповідальна за здатність України протистояти Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував призупинення військової допомоги Києву з боку США. Він вважає, що тепер уся відповідальність за Україну лягає на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами Барро, рішення США означає, що тепер Європа відповідальна за забезпечення здатності України утримувати фронт проти Росії.

"Ця лінія фронту є першою лінією оборони для Європи та Франції", - заявив глава МЗС Франції.депутатам парламенту.

Він додав, що настав час для Європи позбутися залежності від американської зброї.

"Ми, європейці, тепер стоїмо перед вибором, який нам нав’язали: зусилля та свобода чи комфорт і неволя", - підкреслив Барро.

США призупинили допомогу Україні

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, стало відомо, що США призупиняють надання військової допомоги Україні. Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що в польський хаб перестала надходити техніка від США.

За інформацією західних ЗМІ, рішення стосується боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, включаючи поставки, узгоджені за каденції американського президента Джо Байдена.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив припинення військової допомоги Україні з боку США. Він зазначивши, що повідомлення з кордону, які надходять із польського хаба в Ясенку, відповідають інформації про рішення Білого дому.