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У Франції заявили, що тепер Європа відповідальна за здатність України протистояти Росії

Вівторок 04 березня 2025 18:11
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У Франції заявили, що тепер Європа відповідальна за здатність України протистояти Росії Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував призупинення військової допомоги Києву з боку США. Він вважає, що тепер уся відповідальність за Україну лягає на Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Барро, рішення США означає, що тепер Європа відповідальна за забезпечення здатності України утримувати фронт проти Росії.

"Ця лінія фронту є першою лінією оборони для Європи та Франції", - заявив глава МЗС Франції.депутатам парламенту.

Він додав, що настав час для Європи позбутися залежності від американської зброї.

"Ми, європейці, тепер стоїмо перед вибором, який нам нав’язали: зусилля та свобода чи комфорт і неволя", - підкреслив Барро.

США призупинили допомогу Україні

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, стало відомо, що США призупиняють надання військової допомоги Україні. Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що в польський хаб перестала надходити техніка від США.

За інформацією західних ЗМІ, рішення стосується боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання, включаючи поставки, узгоджені за каденції американського президента Джо Байдена.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив припинення військової допомоги Україні з боку США. Він зазначивши, що повідомлення з кордону, які надходять із польського хаба в Ясенку, відповідають інформації про рішення Білого дому.

Цього ж дня в уряді Франції виступили проти припинення надання Києву військової допомоги з боку США. Там заявили, що рішення призупинити постачання озброєння Україні віддалить мир, тому що тільки зміцнить становище російського агресора.

Детально про припинення допомоги США - в матеріалі РБК-Україна.

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