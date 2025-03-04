Во Франции заявили, что теперь Европа ответственна за способность Украины противостоять России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал приостановление военной помощи Киеву со стороны США. Он считает, что теперь вся ответственность за Украину ложится на Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Барро, решение США означает, что теперь Европа ответственна за обеспечение способности Украины удерживать фронт против России.

"Эта линия фронта является первой линией обороны для Европы и Франции", - заявил глава МИД Франции.депутатам парламента.

Он добавил, что настало время для Европы избавиться от зависимости от американского оружия.

"Мы, европейцы, теперь стоим перед выбором, который нам навязали: усилия и свобода или комфорт и неволя", - подчеркнул Барро.

США приостановили помощь Украине

Напомним, сегодня, 4 марта, стало известно, что США приостанавливают предоставление военной помощи Украине. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил о том, что в польский хаб перестала поступать техника от США.

По информации западных СМИ, решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные при каденции американского президента Джо Байдена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил прекращение военной помощи Украине со стороны США. Он отметив, что сообщения с границы, которые поступают из польского хаба в Ясенке, соответствуют информации о решении Белого дома.